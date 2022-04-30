Такого размаха уже не будет: в этом году на параде в Москве примет участие меньше техники и людей, чем в прошлом

В этом году военный парад на Красной площади в Москве 9 мая по размаху будет не таким многочисленным, как в прошлом году.
Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает российская служба BBC.
Отмечается, что меньше будет как людей, так и техники, а также в столицу России в этом году не приедет ни один зарубежный лидер.
Так, согласно информации оборонного ведомства страны-агрессора о составе парадных колонн, в 2022 году в них будут участвовать 129 единиц военной техники, тогда как в прошлом году была 191 военная машина.
В пешем строю по Красной площади пройдут около 10 тысяч человек, в том числе и дети из военизированного движения "Юнармия" и сотрудники МЧС. В 2021 году в параде участвовало 12 тысяч человек. А вот что касается авиации, то ее в этом году будет больше на одну единицу – 77 самолетов и вертолетов.
Более того, согласно опубликованному Минобороны РФ порядку прохождения колонн видно, что на параде-2022 не будут показаны: танки Т-80БВМ, самоходно-артиллерийские установки 2С35 "Коалиция-СВ", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление", зенитный комплекс "Панцирь-С", а также все машины Рогвардии.
Стоит отметить, что в Минобороны России не объясняют и не комментируют причины уменьшения размахов парада так же, как и не обнародуют реальные цифры потерь на войне в Украине.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 66-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
В то же время, потери в живой силе и технике Россия в Украине несет также колоссальные. Так, по состоянию на 29 апреля уже ликвидировано более 23 тысяч российских военных, почти 1000 танков, 2418 боевых бронированных машин, 189 самолетов и 155 вертолетов.
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