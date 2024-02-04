"Такого у нас еще не было": украинские полярники показали уникальное видео с пингвитятами

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали милое видео с антарктическими пингвинами и их малышами.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

"Такого видео у нас еще не было. Впервые выкладываем запись с антарктическими пингвинами и их малышами. Посмотрите, какие они интересные. Антарктических пингвинов также называют чинстрапы (от англ. chin strap) или бородачи — из-за тонкой черной полоски, пересекающей белый подбородок. Они считаются самым массовым видом пингвинов в Антарктике (около 7,5 млн пар)", – рассказали ученые.

Там также отметили, что брачный сезон у этих птиц обычно начинается в октябре-ноябре. Откладывают два яйца, редко – одно или три. Чуть больше, чем через месяц, из них появляются пингвинята. Сначала они покрыты светло-серым пухом, со временем темнеющим на голове, крыльях и спине. В высиживании яиц и опеке за детьми принимают участие оба партнера поочередно.

Видео с птенцами сделал биолог 28 УАЭ Вадим Ткаченко во время работы на острове Бут, расположенном в районе "Вернадского". В этом году там родилось уже 15 чинстрапенят.

"На нашем острове Галиндез антарктические пингвины в большинстве своем гостюют, да и то – нечасто. А вот на Буте, который на 20 км севернее, гнездится их небольшая колония. И что примечательно – именно здесь одновременно гнездятся все три вида пингвинов рода Pygoscelis, встречающихся в нашем районе: субантарктические, антарктические и Адели. Иногда украинские биологи встречали такое соседство трех видов и на других островах, но скорее как исключение. А вот так, чтобы все вместе ежегодно гнездились рядом и успешно выводили птенцов – это только на Буте", - добавили украинские полярники.

Напомним, тысячи пингвинов "пришли в гости" к украинским полярникам (видео).

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