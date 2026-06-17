Такого в РФ не было 16 лет: после ударов Украины у Путина прибегли к отчаянному решению

Очереди на АЗС в России. / © Associated Press

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В России стремительно нарастает топливный кризис — на АЗС страны-агрессорки вводят лимиты на продажу бензина и дизельного топлива, поскольку дальнобойные удары Украины по нефтяной инфраструктуре вызывают острый дефицит.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российское оппозиционное издание «Верстка» сообщило, что государственная нефтяная компания «Роснефть» и ее дочернее предприятие «ТНК», а также принадлежащая Республике Башкортостан топливная компания «Башнефть», запретили продажу бензина в топливных канистрах во всех субъектах России как будто бы из-за «чтобы из-за „субъектов России“.

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По данным медиа, эти автозаправочные станции ограничивают продажу топлива в больших масштабах. Кроме того, некоторые операторы горячих линий советуют клиентам проверять лимиты на своих местных АЗС, так как они ежедневно меняются, а другие операторы описывают ограничение продажи топлива примерно на уровне 90 литров на клиента.

В то же время российский «Интерфакс» пишет, что принадлежащая Республике Татарстан топливная компания «Татнефть» ввела временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на всех своих АЗС в России и принимает только наличную оплату. По данным агентства, заправки компании в Челябинске ограничивают продажу бензина до 30 литров и дизельного топлива до 60 литров на легковой автомобиль. На фуры — до 300 литров.

Тем временем, «Радио Европа» сообщает, что власти и дизельные компании, в частности «Татнефть» и ее дочерняя компания TANECO, ввели ограничения на продажу бензина и дизеля в Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Нижегородской областях, а также в республиках Татарстан, Чувашия и Удмуртия.

В ISW отмечают, что эти ограничения усилились после атак Украины на два крупнейших НПЗ Республики Татарстан ночью против 12 июня. По крайней мере, один из нефтеперерабатывающих заводов прекратил работу. По данным инсайдерских источников, центральная Россия, Приволжский федеральный округ, Сибирь и Дальний Восток все больше и больше страдают от дефицита бензинов АИ-92 и АИ-95.

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«Россия, вероятно, будет бороться с дефицитом топлива в течение всего лета из-за роста спроса», — говорится в отчете.

Сообщается, что Москва недавно продлила решение разрешить некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать некачественный бензин и дизельное топливо на внутренний рынок из-за постоянного дефицита.

«Усиленная украинская ударная кампания против НПЗ и российской логистики с марта этого года восстановила дефицит по всей оккупированной Украине и распространилась на некоторые российские регионы. Дальнейшие атаки на энергетическую инфраструктуру РФ, вероятно, приведут к дальнейшему распространению дефицита по всей стране и обострению нынешнего дефицита», — заключают в ISW.

Топливный кризис в РФ — последние новости

Генеральный штаб ВСУ 16 июня сообщил, что украинские удары средней и дальней дальности по 16 нефтеперерабатывающим заводам повлекли за собой топливный коллапс. Они снизили общие мощности России по переработке на 30%. Кроме того, добыча нефти в России упала примерно до 9 млн баррелей в день, а производство бензина уменьшилось до 16-летнего минимума.

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Издание BBC отмечает, что впервые со времен распада СССР Россию поглощает аномальный топливный кризис. По оценкам международных аналитических центров, отрасль оказалась на пороге глубочайшего дефицита топлива. Ведь 8 из 10 самых крупных в стране нефтеперерабатывающих заводов пострадали от украинских ударов.

Более того — из Крыма катастрофа с горючим досталась Москве и Петербургу. В городах бензин отпускают не более 20 литров в одни руки, дизель — до 40 литров. Такая же ситуация уже некоторое время наблюдается в Ульяновске, Архангельске, Хабаровске, Ростове, Казани, Вологде, Воронеже, Курске, Волгограде.

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