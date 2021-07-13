Такого здесь еще не было: в Долине Смерти в Калифорнии зафиксировали рекордную жару

Через такую погоду регион страдает от сильных лесных пожаров.
Невероятные +81 на асфальте, и +54 в воздухе. В калифорнийской Долине смерти фиксируют рекордные температуры.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 июля.
Местные гиды рассказывают, такого здесь еще не было. Туристы хоть и решаются на путешествие, впрочем из машин с кондиционером почти не выходят — максимум на несколько минут для фото.
Через безумную жару Калифорния сейчас страдает от сильных лесных пожаров. Уже выгорело почти 40 тысяч гектаров насаждений. Огонь уничтожил несколько домов. А пожарные еще и зафиксировали просто апокалиптические кадры — недалеко от их техники сильный ветер с огня, дыма и пыли сформировал огненный торнадо.