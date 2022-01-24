Такой непогоды не видели десятки лет: греческие курорты засыпало снегом

Осадки прогнозируют еще несколько дней.
Грецию накрыл мощный шторм "Элпис": популярные курорты оказались под снежными заносами.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 января.
Вьюга бурлит с начала выходных. Снежило в Афинах, а также на островах Санторини и Миконос, которые очень популярны среди путешественников. Местные говорят, что такого ненастья не видели десятки лет. Из-за экстремальных погодных условий многие дороги заблокированы, а некоторые поселки вообще отрезаны от цивилизации. На улице уже вывели снегоочистительную технику.
Пока власти одолевают последствия непогоды, в школах решили временно приостановить учебу. Синоптики в то же время прогнозируют, что снег будет идти в средиземноморском регионе как минимум до среды.
Как сообщалось, Ближний Восток страдает от непогоды. На аномально холодную погоду и обильные снегопады жалуются в Ливане и на севере Саудовской Аравии.
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