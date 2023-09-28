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"Такой нет ни в одной армии мира": во время демонстрации Шойгу новых ракет у одной из них "отвалилась" боеголовка (видео)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Такой нет ни в одной армии мира": во время демонстрации Шойгу новых ракет у одной из них "отвалилась" боеголовка (видео)

Шойгу показывают ракеты с “отваленными” боеголовками, которых “нет ни в одной армии мира”. Скриншот с видео/X (Twitter)

Боеголовка оказалась плохо прикручена.

Во время демонстрации главе минобороны РФ Сергею Шойгу новых российских ракет у одного из образцов отвалилась боеголовка.

На это обратил внимание YouTube-канал "Обманутый россиянин", обнародовав видео с посещением кремлевским военным преступником предприятия оборонно-промышленного комплекса корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области.

На нем видно, что во время демонстрации Шойгу так называемых "новейших образцов вооружений" боеголовка одной из ракет оказалась плохо прикручена, в результате чего обвисла на несколько градусов вниз.

"На полшестого", — отметил автор канала.

Кроме того, он также обратил внимание, как "четко" на предприятии российской оборонки налажен сам технологический процесс.

Вот, я себе именно так все и представлял. Самую секретную разработку заворачивают в штору, и как бурлаки тянут ее на коляске», — прокомментировал блогер транспортировки ракеты, которой, как утверждает кремлевская пропаганда, «нет ни в одной армии мира».

Напомним, в Министерстве обороны России показали кадры с якобы живым командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым, о гибели которого сообщили в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
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