"Такой взрыв был!": очевидцы рассказали об аварии самолета, в котором мог быть Пригожин

Очевидцы рассказали о том, что самолет, в котором мог быть Евгений Пригожин, взорвался прямо в воздухе. Мол, было два мощных взрыва.

Видео обнародовал пропагандистский телеграм-канал Baza.

"Катя, я не знаю, видишь ли ты. Самолет летел и взорвался. Такой взрыв был!", — говорят свидетели инцидента.

Очевидцы рассказали об аварии самолета с Пригожиным

"Сбили, взорвалось, падает"

Как сообщает вражеский телеграм-канал, местная жительница заявила, что самолет якобы "сбили". Так, раздались два взрыва. Источники, связанные с российскими властями, считают, что одной из версий взрыва является "теракт".

Напомним, в среду, 23 июня, в Тверской области России упал самолет. По данным российских СМИ, он принадлежал главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Читайте также: