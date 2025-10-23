Таксист в Варшаве цинично обманул пожилую украинку

Такси / © Pexels

Пожилая женщина из Украины стала жертвой нечестного таксиста в Варшаве, который взял за 15-минутную поездку колоссальные 720 злотых (почти 200 долларов). Этот случай вызвал резонанс в социальных сетях.

Как сообщила в Facebook польский политик и вице-президент Ассоциации Конгресса женщин Ева Суфин-Жакмар, украинка прибыла в Варшаву всего на несколько часов, ожидая вечерний авиарейс.

«Через наших украинских друзей мы пригласили ее к себе, чтобы не ждать целый день на холоде. Она не могла найти банкомат или обменник на вокзале. У нее не было злотых. Она пошла искать такси», — говорится в заметке.

На Восточном железнодорожном вокзале к украинке подошел таксист, который заверил, что с ним можно рассчитаться платежной карточкой. Но эта поездка оказалась чрезвычайно дорогой.

Как свидетельствует опубликованный в соцсети чек, который выдал таксист, за поездку на расстояние 6,5 км, которая длилась 15 минут, украинка заплатила 720 злотых.

«Я отдала женщине часть этой суммы из стыда за поляка, который является просто бандитом без чести и веры», — подытожила Суфин-Жакмар.

Жительница Варшавы Ивона Вышогродская в своей заметке в соцсети обратила внимание на то, что таксист умышленно изменил тариф с дневного городского на ночной загородный, хотя поездка состоялась днем и в пределах города.

Комментаторы также отметили, что чек не был фискальным, а конечная сумма была согласована в договоре и значительно превышала фактические тарифы.

Согласно информации на чеке, стоимость проезда, измеренная таксометром, должна была составлять 117,5 злотых.

Пожилая женщина не смогла сообщить об этом случае в полицию, поскольку в тот вечер она выезжала из Польши.

Как отмечают в соцсети люди, которые описывали этот инцидент, ситуация была очень стрессовой для украинки, поскольку ее обманул «первый попавшийся поляк, которого она встретила по прибытии».

