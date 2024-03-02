Тактика "серой зоны": Китай усиливает давление на Тайвань перед инаугурацией нового президента острова

Ситуация в Тайваньском проливе обострилась после того как возле острова, подконтрольного Тайваню, погибли китайские рыбаки.

Тайвань ощущает постоянное “капельное” давление со стороны Китая. Его усиление в Тайване связывают с приближением инаугурации нового президента островного государства, которая должна состояться в мае.

Об этом пишет агентство Reuters.

Президентские выборы в Тайване прошли в январе 2024 года. Победителем стал нынешний вице-президент Тайваня Уильям Лай, которого в Китае считают сепаратистом.

После того как результаты выборов стали известны, китайская береговая охрана начала регулярно патрулировать воды Тайваньского пролива вблизи от острова Цзиньмэнь, который находится под контролем Тайваня и расположен всего в нескольких минутах езды на пароме от китайских городов Сямэнь и Цюаньчжоу.

Глава специального комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам Китая Майк Галлахер во время визита в Тайбэй на прошлой неделе заявил, что такие действия Пекина являются частью устойчивой практики давления на Тайвань.

По словам анонимного источника, Китай постепенно меняет статус-кво в Тайваньском проливе. Делает шаг, чтобы убедиться, что это сойдет ему с рук, и переходит к следующему, все больше сужая таким образом пространство Тайваня для передвижения.

Китай заявляет, что его патрули береговой охраны призваны обеспечивать безопасность его рыбаков.

Сообщается, что два китайских рыбака погибли в феврале 2024 года, после того как пытались сбежать от береговой охраны Тайваня. По информации тайваньской стороны, рыбацкая лодка сначала подошла слишком близко к острову Цзиньмэнь, а потом перевернулась, пытаясь скрыться от патруля.

При этом Китай заявляет, что только он обладает суверенитетом над Тайваньским проливом и не признает никаких “запретных” вод для своих рыбаков вокруг Цзиньмэня, потому что “обе стороны Тайваньского пролива являются частью одного Китая, а Тайвань – это тоже часть Китая”. С таким заявлением в среду выступил представитель китайского Управления по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

"Серая" зона

Эксперт по Тайваню Ли Чжэньгуан из Пекинского университета, на этой неделе заявил в интервью, утверждение юрисдикции вокруг Цзиньмэнь является необходимым шагом на пути к “воссоединению” Китая и Тайваня.

По мнению тайваньского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, ситуация вокруг Цзиньмэня – это очередное проявление тактики “серой зоны”, направленной на истощение острова без полномасштабного конфликта.

Ожидается, что напряженность вокруг Цзиньмэнь сохранится в ближайшее время, несмотря на продолжающиеся переговоры между представителями правительств Тайваня и Китая об урегулировании инцидента.

На требование семей погибших рыбаков о компенсации и извинениях Тайвань ответил отказом, мотивируя его тем, что признание вины усложнит работу береговой охраны в будущем.

Когда министра обороны острова Чиу Куо-ченга спросили, как отреагирует тайваньская сторона, если китайская береговая охрана "перестарается" во время патрулирования, он ответил, что Тайвань не хочет конфликта, но и уклоняться от него не будет.

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