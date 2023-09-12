"Талантливый бизнесмен" и "жертва гнилой американской системы": Путин похвалил Маска и вступился за Трампа

Он считает, что США не могут претендовать на то, чтобы "учить других демократии".

Российский диктатор Владимир Путин назвал основателя Tesla и SpaceX Илона Маска талантливым и выдающимся человеком, а также заявил, что расследование против экспрезидента США Дональда Трампа — "это преследование по политическим мотивам".

Об этом он заявил во время Восточно-Экономического форума во вторник, 12 сентября.

Заявление Путина о Маске прозвучало на фоне новостей о том, что Маск в 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот страны-агрессора России.

Илон Маск / Фото: Associated Press

“Что касается частного бизнеса Илона Маска… Он, безусловно, выдающийся человек, это надо признать. Я думаю, это и признают по всему миру. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается, в частности, при поддержке американского государства», – сказал диктатор.

Также Путин заявил, что дела, возбужденные против Трампа, это якобы "преследование по политическим мотивам" и показывают "гнилость американской политической системы".

"Что касается преследования Трампа… для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гниль американской политической системы", — сказал он.

Дональд Трамп/Associated Press

Диктатор добавил, что США не могут претендовать на то, чтобы "учить других демократии".

Напомним, Путин заявил, что якобы Украина во время контрнаступления потеряла "пол тысячи танков и 18 тысяч бронемашин".

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