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"Талибан" начал вывешивать на площадях тела казненных людей: видео 18+

"Талибан" начал вывешивать на площадях тела казненных людей: видео 18+

Associated Press

В Сети обнародовали кадры, на которых тело с надписью "Похитителей будут наказывать вот так" подвешивают на крюк подъемного крана.

Боевики радикального исламистского движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане, застрелили четырех возможных похитителей и вывесили их тела на площадях города Герат.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что казненные якобы похитили бизнесмена и его сына, которых впоследствии отпустили. Когда талибы узнали об инциденте, то устроили перестрелку и убили подозреваемых.

Местные жители рассказали, что одно из тел подвесили на подъемном кране в центре Герата, а другие вывезли на еще несколько площадей города.

Заместитель губернатора Герата Маулваи Шаир заявил, что решение о "демонстрации" тел приняли для предотвращения дальнейших похищений.

Между тем в Сети обнародовали кадры, на которых тело с надписью "Похитителей будут наказывать вот так" подвешивают на крюк подъемного крана.

Внимание! Видео содержит сцены насилия (+18)

Недавно один из основателей "Талибана" мулла Норуддин Тураби заявил в интервью АР, что талибы готовятся возобновить казни и ампутации конечностей.

"Отрубание рук совершенно необходимо для обеспечения безопасности", — высказался Тураби, указав, что это имеет сдерживающий эффект. Он добавил, что "власть" изучает вопрос о том, применять ли наказания публично, и "разработает политику".

Во время предыдущего правления "Талибана", осужденных убийц обычно казнили одним выстрелом в голову, выпущенным членом семьи жертвы. Стрелку также предлагалось взять "кровавые деньги" и позволить преступнику остаться в живых.

Осужденным за кражу ранее ампутировали руки и ноги, в зависимости от степени тяжести преступления.

Новости мира: в Афганистане возобновят казни и отрезание рук за кражи

Новости мира: в Афганистане возобновят казни и отрезание рук за кражи
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