"Талибан" начал вывешивать на площадях тела казненных людей: видео 18+

В Сети обнародовали кадры, на которых тело с надписью "Похитителей будут наказывать вот так" подвешивают на крюк подъемного крана.

Боевики радикального исламистского движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане, застрелили четырех возможных похитителей и вывесили их тела на площадях города Герат.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что казненные якобы похитили бизнесмена и его сына, которых впоследствии отпустили. Когда талибы узнали об инциденте, то устроили перестрелку и убили подозреваемых.

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Местные жители рассказали, что одно из тел подвесили на подъемном кране в центре Герата, а другие вывезли на еще несколько площадей города.

Заместитель губернатора Герата Маулваи Шаир заявил, что решение о "демонстрации" тел приняли для предотвращения дальнейших похищений.

Между тем в Сети обнародовали кадры, на которых тело с надписью "Похитителей будут наказывать вот так" подвешивают на крюк подъемного крана.

Внимание! Видео содержит сцены насилия (+18)

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طالبان چهار تن را به اتهام آدمربایی به دار زدند



منابع از ولایت غربی هرات به آماج میگویند که لحظات پیش چهارتن در چهار گوشه شهر از سوی طالبان به اتهام آدمربایی به دار آویزان شدند. طالبان تاکنون در مورد هویت این افراد و چگونگی محاکمه آنها چیزی نگفتهاند. # آماج_نیوز pic.twitter.com/ZUpHcxZCRg — Aamaj News (@AamajN) September 25, 2021

Недавно один из основателей "Талибана" мулла Норуддин Тураби заявил в интервью АР, что талибы готовятся возобновить казни и ампутации конечностей.

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"Отрубание рук совершенно необходимо для обеспечения безопасности", — высказался Тураби, указав, что это имеет сдерживающий эффект. Он добавил, что "власть" изучает вопрос о том, применять ли наказания публично, и "разработает политику".

Во время предыдущего правления "Талибана", осужденных убийц обычно казнили одним выстрелом в голову, выпущенным членом семьи жертвы. Стрелку также предлагалось взять "кровавые деньги" и позволить преступнику остаться в живых.

Осужденным за кражу ранее ампутировали руки и ноги, в зависимости от степени тяжести преступления.

Новости мира: в Афганистане возобновят казни и отрезание рук за кражи

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