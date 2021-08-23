"Талибан" объявил о наступлении на последнюю не захваченную провинцию Афганистана

"Талибан" объявил о наступлении на последнюю не захваченную провинцию Афганистана

Панджшер является центром бойцов афганского Северного альянса, в 2001 году присоединились к США.

Радикальное исламистское движение "Талибан" в воскресенье, 22 августа, заявило о наступлении на последнюю не захваченную провинцию Афганистана Панджшер.

Об этом сообщает AFP.

"Сотни моджахедов "Исламского Эмирата" направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы взять ее под контроль, после того как местные власти отказались передать ее мирным путем", — написало движение в своем арабском аккаунте в Twitter.

Отмечается, что Панджшер является центром бойцов афганского Северного альянса, которые в 2001 году присоединились к США в войне с талибами. Также сейчас там находится сын легендарного военного командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд-младший.

"Если полевые командиры "Талибана" начнут нападение, они, конечно, столкнутся с решительным сопротивлением с нашей стороны", — сказал Масуд Al Arabiya, при этом выразив готовность к диалогу с боевиками.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшер, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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