"Талибан" объявил о наступлении на последнюю не захваченную провинцию Афганистана

Панджшер является центром бойцов афганского Северного альянса, в 2001 году присоединились к США.
Радикальное исламистское движение "Талибан" в воскресенье, 22 августа, заявило о наступлении на последнюю не захваченную провинцию Афганистана Панджшер.
Об этом сообщает AFP.
"Сотни моджахедов "Исламского Эмирата" направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы взять ее под контроль, после того как местные власти отказались передать ее мирным путем", — написало движение в своем арабском аккаунте в Twitter.
Отмечается, что Панджшер является центром бойцов афганского Северного альянса, которые в 2001 году присоединились к США в войне с талибами. Также сейчас там находится сын легендарного военного командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд-младший.
"Если полевые командиры "Талибана" начнут нападение, они, конечно, столкнутся с решительным сопротивлением с нашей стороны", — сказал Масуд Al Arabiya, при этом выразив готовность к диалогу с боевиками.
Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшер, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.
Напомним:
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Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.