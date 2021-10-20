"Талибан" объявил террористов-смертников "героями ислама" и пообещал наградить их семьи

Члены семей террористов-смертников, которые напали на американские и афганские силы, получат земельные участки.

После захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" назвало террористов-смертников "героями ислама", пообещав наградить их семьи деньгами и землей.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что новый "спикер" Министерства внутренних дел страны в своем микроблоге в Twitter написал, что члены семей террористов-смертников, которые напали на американские и афганские силы, получат земельные участки.

Накануне так называемый "и.о. министра внутренних дел" Сираджуддин Хаккани предложил выплатить родственникам "замученных" террористов около 112 долларов и подарить им одежду.

Как сообщалось, во время первых после захвата власти в Афганистане переговоров с талибами США отметили, что будут судить "Талибан" "по его действиям, а не только по словам", добавив, что встречу нельзя расценивать как преамбулу к признанию нового правительства в Афганистане.

Ранее "Талибан" заявил, что будет использовать в Афганистане батальон смертников для охраны границ.

Напомним:

Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства . Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет.

. Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет. "Талибан" начал вывешивать на площадях тела казненных людей.

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