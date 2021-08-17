"Талибан" объявил всеобщую амнистию и призывает возвращаться к работе с "полной уверенностью"

Тем временем мирное население продолжает бежать из страны, опасаясь репрессий.
Радикальное исламистское движение "Талибан" объявил всеобщую амнистию для всех афганских чиновников, призывая их вернуться к работе с "полной уверенностью".
"Общая амнистия объявлена для всех ... поэтому вам следует начинать свою рутинную жизнь с полной уверенностью", — цитирует информагентство AFP заявление "Талибана".
Это происходит на фоне страха в Афганистане, поскольку те, кто работал в правительственных органах или в организациях, поддерживающихся Западом, такие как переводчики для американских войск, боятся репрессий.
"Талибан" известен своими жестокими наказаниями и был обвинен в совершении военных преступлений, которые группировка продолжает отрицать.
В Кабуле ввели комендантский час, а магазины и учреждения закрыли. Талибы выпустили заключенных из тюрьмы Кабула: в Сеть попало видео, как те с вещами просто выходят на свободу. Многие спешат покинуть столицу или по крайней мере пытаются забрать свои сбережения из банков. Впрочем, есть и те, кто радуются приходу радикальных исламистов и надеются, что именно они теперь наведут порядок.
Напомним:
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.
- Публичные казни и сплошные запреты: как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин.
- Талибы в Кабуле среди бела дня грабят местных.
- Цепляются за шасси самолета и падают во время полета: журналисты показали ужасные кадры из Кабула.
Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.