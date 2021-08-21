"Талибан" после захвата Афганистана готовит новую систему управления страной — СМИ

Талибы сосредоточатся на защите прав всего населения при соблюдении норм шариата.
Боевики движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане, презентуют новую систему управления страной.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения.
Отмечается, что это произойдет в течение ближайшего времени. "Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления (страной) в ближайшие недели", — отметил он в комментарии агентству.
Таким образом талибы сосредоточатся на защите прав всего населения при соблюдении норм шариата. В "Талибане" отмечают, что новая структура управления страной не будет демократией как это определяют на Западе, но "она защитит права каждого".
Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гане пообещал вернуться.
Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.