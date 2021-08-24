"Талибан" практикует расстрелы на месте, — омбудсвумен ООН

Жертвами талибов становятся представители прежней власти Афганистана и бывшие силовики.

Во вторник, 24 августа, верховная комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о свидетельствах от надежных источников о казнях без суда и следствия, которые применяют в Афганистане боевики "Талибана" в отношении бывших представителей власти и силовиков.

Об этом сообщает Reuters.

Во время своего выступления на внеочередной сессии Совета ООН по правам человека омбудсвумен сообщила о многочисленных и серьезных нарушениях со стороны "Талибана". В частности, в своем докладе она говорила об обысках и угрозах, насильственной конфискации имущества и даже расстрелах на месте, применяемых боевиками к бывшим чиновникам и силовикам.

По ее мнению, в Афганистане теперь также существует угроза для представителей этнических и религиозных меньшинств.

Мишель Бачелет не уточняла деталей нарушений прав человека в своем выступлении, но призвала создать механизм для пристального мониторинга действий талибов.

Однако, в проект резолюции по Афганистану, который собирается обнародовать Совет ООН по правам человека, не содержится упоминаний о "Талибане" и требовании направить миссию по расследованию нарушений прав человека.

Напомним, в бурном Афганистане, где власть захватило террористическое движение "Талибан", а президент страны бежал, новая "власть" начала устанавливать свои порядки.

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