"Талибан" проводит этнические чистки в афганском Панджшере — силы сопротивления

"Талибан" выгнал из провинции Панджшер тысячи человек.
Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари заявил об этнических чистках в провинции Панджшер со стороны боевиков "Талибана".
Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.
"Талибан" выгнал тысячи людей из Панджшера. Они проводят этническую чистку, и мир все еще наблюдает за этой ситуацией и игнорирует ее", — отметил Назари.
Представитель сил сопротивления призвал международное сообщество "положить конец этим военным преступлениям".
The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes. #SavePanjshir #NationalUprising #StandWithPanjshir pic.twitter.com/EacOvyXK5V— Ali Maisam Nazary (@alinazary) September 9, 2021
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предупреждала об угрозе для представителей этнических и религиозных меньшинств в Афганистане. Она также указывала, что "Талибан" практикует расстрелы на месте.
Как сообщалось, последний еврей, живший в Афганистане, — 62-летний Зебулон Симантов покинул страну из-за опасений стать мишенью для террористов и деловые.
Напомним:
- Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику и начинают партизанскую войну с "Талибаном".
- Талибы вновь заявили, что последняя не захваченная афганская провинция — Панджшер — полностью перешла под их контроль. СМИ сообщали, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора провинции.
- В то же время в Панджшере эту информацию опровергли и отметили, что силы сопротивления продолжают давать отпор группировке, а боевики "Талибана", которые пытаются взять провинцию под контроль, потерпели поражение.