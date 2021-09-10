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"Талибан" проводит этнические чистки в афганском Панджшере — силы сопротивления

"Талибан" проводит этнические чистки в афганском Панджшере — силы сопротивления

Associated Press

"Талибан" выгнал из провинции Панджшер тысячи человек.

Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари заявил об этнических чистках в провинции Панджшер со стороны боевиков "Талибана".

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"Талибан" выгнал тысячи людей из Панджшера. Они проводят этническую чистку, и мир все еще наблюдает за этой ситуацией и игнорирует ее", — отметил Назари.

Представитель сил сопротивления призвал международное сообщество "положить конец этим военным преступлениям".

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предупреждала об угрозе для представителей этнических и религиозных меньшинств в Афганистане. Она также указывала, что "Талибан" практикует расстрелы на месте.

Как сообщалось, последний еврей, живший в Афганистане, — 62-летний Зебулон Симантов покинул страну из-за опасений стать мишенью для террористов и деловые.

Напомним:

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