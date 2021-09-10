"Талибан" проводит этнические чистки в афганском Панджшере — силы сопротивления

"Талибан" выгнал из провинции Панджшер тысячи человек.

Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари заявил об этнических чистках в провинции Панджшер со стороны боевиков "Талибана".

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"Талибан" выгнал тысячи людей из Панджшера. Они проводят этническую чистку, и мир все еще наблюдает за этой ситуацией и игнорирует ее", — отметил Назари.

Представитель сил сопротивления призвал международное сообщество "положить конец этим военным преступлениям".

The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes. #SavePanjshir #NationalUprising #StandWithPanjshir pic.twitter.com/EacOvyXK5V — Ali Maisam Nazary (@alinazary) September 9, 2021

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предупреждала об угрозе для представителей этнических и религиозных меньшинств в Афганистане. Она также указывала, что "Талибан" практикует расстрелы на месте.

Как сообщалось, последний еврей, живший в Афганистане, — 62-летний Зебулон Симантов покинул страну из-за опасений стать мишенью для террористов и деловые.

Напомним:

Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику и начинают партизанскую войну с "Талибаном".

с "Талибаном". Талибы вновь заявили, что последняя не захваченная афганская провинция — Панджшер — полностью перешла под их контроль. СМИ сообщали, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора провинции.

СМИ сообщали, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора провинции. В то же время в Панджшере эту информацию опровергли и отметили, что силы сопротивления продолжают давать отпор группировке, а боевики "Талибана", которые пытаются взять провинцию под контроль, потерпели поражение.

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