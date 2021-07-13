"Талибан" угрожает Турции "джихадом", если ее военные не уберутся из страны

Боевики заверили, что рассматривают пребывания войск любой страны в Афганистане "под каким бы то ни было предлогом как оккупацию".
После того, как 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сохранить ограниченный контингент в кабульском аэропорту им. Хамида Карзая, если США обеспечат финансовую и политическую поддержку, "Талибан" предостерег Турцию от попыток оставить свой военный контингент в стране.
Об этом пишет Ariana News
Боевики пригрозили, что атакуют турок, если те останутся в Кабуле, так как "решение турецкого руководства опрометчивое, нарушает наш суверенитет и территориальную целостность, и противоречит нашим национальным интересам".
Талибы призвали Эрдогана "отменить свое решение, поскольку оно наносит ущерб обеим странам", а если Анкара не прислушивается, то, говорят, ответственность за дальнейшее будет "на тех, кто вмешивается в чужие дела и принимает подобные опрометчивые решения".
В то же время в Госдепе США "приветствовали конструктивную роль Турции" в процессе вывода войск НАТО и "сохранении безопасности" в стране.
Напомним:
- Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из афганской территории.
- В то же время США и дальше будут поддерживать Афганистан, даже после вывода американских войск.
- Между тем боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.
- Министр обороны Афганистана Бисмилля Хан Мохаммади объявил о критической военной ситуацию в стране.