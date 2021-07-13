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"Талибан" угрожает Турции "джихадом", если ее военные не уберутся из страны

"Талибан" угрожает Турции "джихадом", если ее военные не уберутся из страны

Аэропорт им. Хамида Карзая в Кабуле / Associated Press

Боевики заверили, что рассматривают пребывания войск любой страны в Афганистане "под каким бы то ни было предлогом как оккупацию".

После того, как 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сохранить ограниченный контингент в кабульском аэропорту им. Хамида Карзая, если США обеспечат финансовую и политическую поддержку, "Талибан" предостерег Турцию от попыток оставить свой военный контингент в стране.

Об этом пишет Ariana News

Боевики пригрозили, что атакуют турок, если те останутся в Кабуле, так как "решение турецкого руководства опрометчивое, нарушает наш суверенитет и территориальную целостность, и противоречит нашим национальным интересам".

Талибы призвали Эрдогана "отменить свое решение, поскольку оно наносит ущерб обеим странам", а если Анкара не прислушивается, то, говорят, ответственность за дальнейшее будет "на тех, кто вмешивается в чужие дела и принимает подобные опрометчивые решения".

В то же время в Госдепе США "приветствовали конструктивную роль Турции" в процессе вывода войск НАТО и "сохранении безопасности" в стране.

Напомним:

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США выводят свои войска, а талибы захватывают Афганистан – "Секретные материалы"