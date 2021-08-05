"Талибан" взял ответственность за атаку на министра обороны Афганистана, в которой погибли 13 человек

"Талибан" взял ответственность за атаку на министра обороны Афганистана, в которой погибли 13 человек

Талибы анонсировали другие нападения в афганской столице.

Радикальное исламистское движение "Талибан" в среду, 4 августа, взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади в Кабуле.

Талибы анонсировали другие нападения в столице, сообщает информагентство AFP.

Отмечается, что один из нападавших подорвал себя в автомобиле перед домом главы афганского оборонного ведомства, тогда как группа других террористов ворвалась в соседнее здание и устроила стрельбу в сторону жилья Мохаммади.

В результате взрыва автомобиля погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе пятеро нападающих, которых ликвидировал спецотряд полиции. Еще 20 человек получили травмы. Самого министра дома не было, он не пострадал.

Напомним, что с мая талибы проводят масштабную наступательную операцию, оттесняют правительственные силы и захватывают все больше районов страны.

В частности, боевики контролируют большинство районов города Лашкаргах в провинции Гильменд на юге Афганистана, а также пытаются захватить Кандагар и Герат.

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Террористы продвигаются на фоне вывода из страны войск США, Великобритании, Германии, других стран НАТО и их партнеров.

Многие наблюдатели опасаются, что после вывода международного военного контингента "Талибан" вновь захватит контроль над большинством территории Афганистана, как это было до октября 2001 года.

"Талибан" — исламистское движение, имеющее вооруженные отряды в Афганистане и Пакистане. Талибы ответствены за многочисленные теракты и нарушения прав человека. Движение финансируется, в частности, благодаря торговле наркотиками.

США в феврале 2020 года подписали соглашение с "Талибаном", обещая в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов полностью вывести свои войска из Афганистана к середине 2021 года.

При содействии США осенью 2020 года "Талибан" начал переговоры с правительством Афганистана, которые зашли в тупик. В январе 2021 года администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашение с талибами, заключенное при президентстве Дональда Трампа.

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