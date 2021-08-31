"Талибан" захватил аэропорт Кабула и заявил об "освобождении" Афганистана

"Талибы" вывод войск США назвали "историческим моментом".

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 31 августа, как только последние американские солдаты вылетели из страны, захватили аэропорт Кабула и устроили "праздничную стрельбу". Они заявили, что Афганистан теперь является "свободным и суверенным государством", поскольку "после 20 лет оккупации войска США покинули страну".

Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что выступая перед журналистами из аэропорта Кабула представитель "талибов" Забихулла Муджахид сказал: "У нас нет никаких сомнений в том, что Исламский Эмират Афганистан является свободным и суверенным государством. Америка потерпела поражение... И от имени моей нации мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром", — сказал он и добавил, что будет защищать исламские ценности.

Ранее глава Центрального командования США генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи объявил, что последние американские войска вылетели из Кабула.

Напомним, после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны были и покинули страну до 31 августа.

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