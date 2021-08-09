"Талибан" захватил еще одну столицу провинции на севере Афганистана

Правительственные силы были вынуждены оставить город Талукан в провинции Тахар.
Боевики радикального исламистского движения "Талибан" в воскресенье, 8 августа, захватили еще один административный центр провинции на севере Афганистана. С пятницы талибы во время наступления захватили уже пять административных центров провинций.
Информацию подтвердили dpа два высокопоставленных местных чиновника, пишет DW.
По словам одного из них, правительственные силы отошли в район примерно в 40 километрах от центра города, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и разрушений. Город с населением в 260 тысяч человек был окружен талибами в течение нескольких недель.
Напомним:
- Ранее в этот же день под контроль "Талибана" перешли Сари-Пуль и Кундуз на севере страны.
- 6 августа, представители радикального исламистского движения "Талибан" захватили столицу Зарандж в провинции Нимроз и застрелили директора правительственного медиацентра Даву Хана Менапала.
- В свою очередь президент США Джо Байден не будет менять планы вывода войск из Афганистана, несмотря на действия радикального движения "Талибан".