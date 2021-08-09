"Талибан" захватил еще одну столицу провинции на севере Афганистана

Правительственные силы были вынуждены оставить город Талукан в провинции Тахар.

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" в воскресенье, 8 августа, захватили еще один административный центр провинции на севере Афганистана. С пятницы талибы во время наступления захватили уже пять административных центров провинций.

Информацию подтвердили dpа два высокопоставленных местных чиновника, пишет DW.

Также читайте Американские бомбардировщики готовятся нанести удары на территории Афганистана

По словам одного из них, правительственные силы отошли в район примерно в 40 километрах от центра города, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и разрушений. Город с населением в 260 тысяч человек был окружен талибами в течение нескольких недель.



Напомним:

Ранее в этот же день под контроль "Талибана" перешли Сари-Пуль и Кундуз на севере страны.

на севере страны. 6 августа, представители радикального исламистского движения "Талибан" захватили столицу Зарандж в провинции Нимроз и застрелили директора правительственного медиацентра Даву Хана Менапала.

Даву Хана Менапала. В свою очередь президент США Джо Байден не будет менять планы вывода войск из Афганистана, несмотря на действия радикального движения "Талибан".

Новости мира: в Афганистане вооруженные боевики обстреляли дом министра обороны

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку