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"Талибан" захватил еще одну столицу провинции на севере Афганистана

"Талибан" захватил еще одну столицу провинции на севере Афганистана

Associated Press

Правительственные силы были вынуждены оставить город Талукан в провинции Тахар.

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" в воскресенье, 8 августа, захватили еще один административный центр провинции на севере Афганистана. С пятницы талибы во время наступления захватили уже пять административных центров провинций.

Информацию подтвердили dpа два высокопоставленных местных чиновника, пишет DW.

По словам одного из них, правительственные силы отошли в район примерно в 40 километрах от центра города, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и разрушений. Город с населением в 260 тысяч человек был окружен талибами в течение нескольких недель.

Напомним:

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