"Талибан" захватил стратегический город Джелалабад: боевики приближаются к столице Афганистана

Кабул — единственный крупный город страны под контролем правительства.

Боевики радикального движения "Талибан" захватили пятый по величине, а также стратегически важный город Джелалабад.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Город Джелалабада боевики захватили вслед за Мазари-Шариф, который расположен на севере страны. Таким образом талибы продолжают наступление и приближаются к столице Афгаинстану — Кабулу. Именно он остается единственным большим городом страны, что находится под контролем правительства.

В городе нет столкновений, ведь губернатор сдался талибам. Местные чиновники отмечают, что решение о вхождении боевиков было единственным способом спасти жизни мирных жителей. Кроме того, они захватили резиденцию губернатора, управление разведки, расположение полиции и другие важные объекты.

Отмечается, что представители "Талибана" согласились предоставить безопасный коридор для выхода чиновников и сил безопасности из города. К слову, благодаря увлечению Джелалабада боевики получили контроль над дорогой, ведущей к пакистанского города Пешавар.

Кроме того, на утро 15 августа в контроль талибов перешла также столица провинции Дайкунди — Ниле. Афганские власти пока не комментирует информацию.

Как сообщалось, представители движения "Талибан" сейчас контролируют около 90% территории Афганистана. По информации СМИ, сегодня правительственные войска контролируют только Кабул и одноименную провинцию.

Между тем в ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Минимум 241 000 человек пришлось покинуть свои дома из-за боев. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

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