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"Талибан" захватил уже большую часть афганских провинций и дошел к Пули-Алам в 50 км от Кабула

"Талибан" захватил уже большую часть афганских провинций и дошел к Пули-Алам в 50 км от Кабула

Дым поднимается после боев между талибами и афганскими работниками службы безопасности в Кандагаре 12 августа / Associated Press

Правительственные силы сдают город за городом, иногда даже без боя.

Радикальное исламистское движение "Талибан" в пятницу, 13 августа, захватило уже 18 из 34 провинциальных центров Афганистана. В частности талибы взяли под контроль город Пули-Алам, что в 50 километрах к Кабула — столицы Афганистана.

Об этом по состоянию на 15:30 информирует Al Jazeera.

За один день талибам достались Лашкаргах (провинция Гильменд), Калаи Нау (провинция Бадгис), Чагчаран, или Фирозко (провинция Гор), Таринкот (провинция Урузган), Пули-Алам (провинция Логар). По последним данным, талибам сдался город Калат (провинция Забул). Местные чиновники находятся в соседнем военном лагере и готовятся к выезду.

Всего исламисты захватили уже 18 из 34 центров афганских провинций. В частности, они контролируют второй по величине город Афганистана Кандагар и третье — Герат.

Между тем в Великобритании предупреждают, что Афганистан приближается к гражданской войне.

"Я точно чувствую обеспокоенность тем, что государства, не состоялись, является благодатной почвой для людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", — предупредил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

карта захвата Афганистана / © Al Jazeera
карта захвата Афганистана / Al Jazeera

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