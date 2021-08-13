"Талибан" захватил уже большую часть афганских провинций и дошел к Пули-Алам в 50 км от Кабула

Правительственные силы сдают город за городом, иногда даже без боя.
Радикальное исламистское движение "Талибан" в пятницу, 13 августа, захватило уже 18 из 34 провинциальных центров Афганистана. В частности талибы взяли под контроль город Пули-Алам, что в 50 километрах к Кабула — столицы Афганистана.
Об этом по состоянию на 15:30 информирует Al Jazeera.
За один день талибам достались Лашкаргах (провинция Гильменд), Калаи Нау (провинция Бадгис), Чагчаран, или Фирозко (провинция Гор), Таринкот (провинция Урузган), Пули-Алам (провинция Логар). По последним данным, талибам сдался город Калат (провинция Забул). Местные чиновники находятся в соседнем военном лагере и готовятся к выезду.
Всего исламисты захватили уже 18 из 34 центров афганских провинций. В частности, они контролируют второй по величине город Афганистана Кандагар и третье — Герат.
Между тем в Великобритании предупреждают, что Афганистан приближается к гражданской войне.
"Я точно чувствую обеспокоенность тем, что государства, не состоялись, является благодатной почвой для людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", — предупредил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Напомним:
- Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.
- Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.
- Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.
- Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.
- Канада, США и Великобритания направят военных в Афганистан для эвакуации своих дипломатов.