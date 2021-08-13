Дым поднимается после боев между талибами и афганскими работниками службы безопасности в Кандагаре 12 августа / Associated Press

"Талибан" захватил уже большую часть афганских провинций и дошел к Пули-Алам в 50 км от Кабула

"Талибан" захватил уже большую часть афганских провинций и дошел к Пули-Алам в 50 км от Кабула

Правительственные силы сдают город за городом, иногда даже без боя.

Радикальное исламистское движение "Талибан" в пятницу, 13 августа, захватило уже 18 из 34 провинциальных центров Афганистана. В частности талибы взяли под контроль город Пули-Алам, что в 50 километрах к Кабула — столицы Афганистана.

Об этом по состоянию на 15:30 информирует Al Jazeera.

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За один день талибам достались Лашкаргах (провинция Гильменд), Калаи Нау (провинция Бадгис), Чагчаран, или Фирозко (провинция Гор), Таринкот (провинция Урузган), Пули-Алам (провинция Логар). По последним данным, талибам сдался город Калат (провинция Забул). Местные чиновники находятся в соседнем военном лагере и готовятся к выезду.

Всего исламисты захватили уже 18 из 34 центров афганских провинций. В частности, они контролируют второй по величине город Афганистана Кандагар и третье — Герат.

Между тем в Великобритании предупреждают, что Афганистан приближается к гражданской войне.

"Я точно чувствую обеспокоенность тем, что государства, не состоялись, является благодатной почвой для людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", — предупредил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

карта захвата Афганистана / Al Jazeera

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года. Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

на фоне эскалации в Афганистане. Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление. Канада, США и Великобритания направят военных в Афганистан для эвакуации своих дипломатов.

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