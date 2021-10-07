"Талибан" запретил играть живую музыку во время свадеб в Афганистане

"Талибан" запретил играть живую музыку во время свадеб в Афганистане

Кроме того, мужчины и женщины отныне вынуждены будут праздновать в отдельных залах.

После захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" ввело новые правила для проведения свадеб на территории страны.

Об этом в среду, 6 октября, сообщает Afghanistan International.

Отмечается, что отныне во время празднования запрещена живая музыка. Кроме того, самопровозглашенное "правительство" обязало мужчин и женщин находиться в отдельных залах.

Ранее во время празднования женскую часть гостей отделяли от мужской специальной перегородкой. В "Талибане" это считают неприемлемым, поскольку "женщины могут слышать голоса мужчин" и наоборот.

Соответствующие требования талибы озвучили во время встречи с 14 владельцами гостиниц в Кабуле. Указывается, что "живая музыка на свадьбах была заработком для многих молодых певцов и музыкантов в Афганистане", которые теперь неизбежно столкнутся с финансовыми трудностями.

Ранее "Талибан" запретил парикмахерам из провинции Гильменд брить или стричь бороды, заявив, что это "нарушает их толкование исламского закона".

Талибы также заявляли, что разделят учреждения высшего образования по половому признаку, а также введут для студенток новый дресс-код.

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