"Талибан" запретил водителям включать музыку в авто и возить женщин без хиджаба

Водители также не должны брать афганок в длительное путешествие без сопровождающего.
После захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" запретило водителям включать музыку в автомобиле и возить женщин без хиджаба.
Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает Kabulnews TV.
Отмечается, что соответствующее решение приняло так называемое "Министерство по пропаганде добродетелей и предотвращению пороков", которое уже предоставило владельцам транспортных средств соответствующие письменные рекомендации.
В ведомстве добавили, что водители также не должны брать афганок в относительно продолжительное путешествие без махрама, то есть близкого родственника, который может сопровождать женщину и не имеет права на ней жениться.
Ранее талибы ввели новые правила для проведения свадеб, запретив живую музыку и обязав мужчин и женщин во время празднования находиться в отдельных залах.
Недавно новое "правительство" Афганистана также заявило, что лечить женщину без сопровождения мужчины — безнравственно.
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