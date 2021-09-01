"Талибан" заявил о захвате Панджшер — единственной афганской провинции, которая осмелилась сопротивляться террористам

"Талибан" заявил о захвате Панджшер — единственной афганской провинции, которая осмелилась сопротивляться террористам

Старший лидер талибов Амир Хан Мотаки призвал повстанцев сложить оружие и заявил, что "Исламский эмират Афганистан является домом для всех афганцев".

Боевики исламистского движения "Талибан" заявили, что захватили провинцию Панджшер, которая сопротивлялась правлению талибов.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, талибы призывают жителей провинции, которые выступают против "Талибана", к мирному урегулированию конфликта.

Старший лидер талибов Амир Хан Мотаки призвал повстанцев сложить оружие и заявил, что "Исламский эмират Афганистан является домом для всех афганцев".

Он также отметил, что "Талибан" приложил много усилий для ведения переговоров с лидерами оппозиционных сил в Панджшере, "но, к сожалению, безрезультатно".

Напомним:

В афганской провинции Панджшер — единственной, которая не подчинилась талибам, бойцы сопротивления убили десятки исламистов, когда террористы начали штурм их горной крепости.

когда террористы начали штурм их горной крепости. Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 000 человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

Новости мира: Кулеба сообщил, что эвакуации из Афганистана ждут еще около 200 украинцев

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку