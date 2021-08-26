Талибы держат бывших президента и премьера Афганистана под домашним арестом в Кабуле

Талибы держат бывших президента и премьера Афганистана под домашним арестом в Кабуле

У Карзая и Абдуллы отобрали авто и охрану.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и премьер-министр страны Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что в понедельник талибы изъяли оружие у группы охранников Карзая и забрали у него автомобили, поэтому бывший президент переехал к Абдулле.

В среду талибы также провели обыск в доме Абдуллы, забрали у него охрану и транспортные средства.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска , которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года. После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Лидеры талибов планируют сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. По предварительной информации, в совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.

По предварительной информации, в совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани. Кроме того движение "Талибан" уже назначило нескольких временных министров.

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