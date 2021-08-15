Талибы контролируют дворец президента: они фотографируются с оружием и забрали флаг страны

Талибы контролируют дворец президента: они фотографируются с оружием и забрали флаг страны

Боевики прошлись по кабинетам, показали некоторые документы, оставшиеся после бегства президента Ашрафа Гани границу.

Боевики "Талибана" находятся в президентской резиденции в Кабуле и полностью контролируют правительственный квартал.

Как сообщает Al-Jazeera, командиры талибов провели своеобразную фотосессию перед камерами нескольких СМИ. Они прошлись по кабинетам, показали некоторые документы, оставшиеся после бегства президента Ашрафа Гани границу.

В его рабочем кабинете сняты государственные флаги. На государственном телевидении уже показывают обращение боевиков к народу страны.

Аэропорт столицы закрыт для коммерческих рейсов, разрешения есть только для эвакуации. По сообщению очевидцев, вылететь из страны, власть в которой полностью перешла талибам, готовы даже стоя.

По данным Al-Jazeera, которая транслировала сцены талибов в прямом эфире из дворца, один из представителей талибов сказал, что Кабул — это другой город, чем тот, что они покинули 20 лет назад.

"Защита Кабула — это огромная ответственность. Он отличается от города, который мы покинули 20 лет назад", — заявил тот.

Известно, что трое чиновников правительства Афганистана присутствовали на "передачи" дворца "Талибану". Власть передают по всей территории государства. Лидер талибов, а также двое его заместителей сейчас находятся в Афганистане и они приедут в Кабул, когда ситуация с безопасностью улучшится.

Другой представитель Талибана, присутствовавший на церемонии, коротко заговорил на английском, сказав, что ранее он был удерживаемый США в Гуантанамо.

Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

Как сообщалось, 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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