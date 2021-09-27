Талибы начали запрещать афганским мужчинам брить бороды: "Не подражайте американскому стилю"

Нарушителей пообещали наказывать.

После захвата власти в Афганистане "Талибан" запретил парикмахерам из провинции Гильменд брить или стричь бороды, заявив, что это "нарушает их толкование исламского закона".

Об этом сообщает ВВС.

Так называемая "религиозная полиция" талибов указала, что парикмахеры должны соблюдать законы шариата относительно стрижки и бороды, и предупредила, что нарушителей будут наказывать.

О подобных требованиях также рассказали барберы из Кабула. "Боевики продолжают прибывать и приказывать нам прекратить стричь бороды, — высказался один из парикмахеров афганской столицы. — Один из них сказал мне, что может направить тайных инспекторов, чтобы поймать нас".

Другой парикмахер, руководящий одним из крупнейших салонов города, сказал, что ему позвонил неизвестный, который, представившись госчиновником, приказал ему "прекратить подражать американскому стилю" и "не брить и не стричь бороды".

Во время первого правления "Талибана" (1996-2001 гг.) в Афганистане запрещали пышную прическу, а мужчин призывали отращивать бороды.

После вторжения американских и британских войск в стране отменили этот запрет.

"На протяжении многих лет мой салон был местом, где молодые люди могли бриться по своему желанию и выглядеть модно, — поделился один из афганских парикмахеров. — Нет смысла продолжать этот бизнес".

Другой парикмахер в западном городе Герат сказал, что, хотя он не получал официального распоряжения, он перестал предлагать стрижку бороды.

"Клиенты не бреют бороды, они не хотят, чтобы боевики "Талибана" преследовали их на улицах. Они хотят сливаться с ними и выглядеть как они", — резюмировал он.

"Салоны моды и парикмахерские становятся запрещенным бизнесом, — добавил его коллега. — Это была моя работа в течение 15 лет, и я не думаю, что смогу ее продолжить".

Ранее боевики радикального исламистского движения "Талибан" застрелили четырех возможных похитителей и вывесили их тела на площадях города Герат. Казненные якобы похитили бизнесмена и его сына, которых впоследствии отпустили. Когда талибы узнали об инциденте, то устроили перестрелку и убили подозреваемых.

Недавно один из основателей "Талибана" мулла Норуддин Тураби заявил в интервью АР, что талибы готовятся возобновить казни и ампутации конечностей.

Также читайте Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана "Отрубание рук совершенно необходимо для обеспечения безопасности", — высказался Тураби, указав, что это имеет сдерживающий эффект. Он добавил, что "власть" изучает вопрос о том, применять ли наказания публично, и "разработает политику". Во время предыдущего правления "Талибана" осужденных убийц обычно казнили одним выстрелом в голову, выпущенным членом семьи жертвы. Стрелку также предлагалось взять "кровавые деньги" и позволить преступнику остаться в живых. Осужденным за кражу ранее ампутировали руки и ноги, в зависимости от степени тяжести преступления.

Новости мира: в Афганистане возобновят казни и отрезание рук за кражи

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