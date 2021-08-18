Талибы не выиграли войну: посол Афганистана заявил, что провинция Панджшир способна противостоять власти боевиков

На севере Афганистана, в единственной неподконтрольной талибам провинции, активно формируют военные силы для борьбы с боевиками.

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Загира Агбар заявил, что провинция Панджшир, в которой начали формировать силы сопротивления, может противостоять правлению "Талибана".

Об этом он заявил в интервью Reuters в среду.

Посол отверг господство талибов в своей стране и заявил, что единственная провинция, не захваченная талибами, Панджшир, расположенная на Север от Кабула, будет служить оплотом сопротивления во главе с самопровозглашенным исполняющим обязанности президента Амруллой Салехом.

"Я не могу сказать, что талибы выиграли войну. Нет, это был лишь Ашраф Гани, который отказался от власти после предательских переговоров с "Талибаном", — сказал Агбар. По его мнению, боевики смогли захватить большую часть страны, поскольку афганские военные были плохо обучены.

"И только Панджшир сопротивляется во главе с вице-президентом Амруллой Салехом. Панджшир решительно против каждого, кто хочет поработить людей", — добавил он.

В то же время Агбар отметил, что "Талибан" потенциально может стать частью коалиционного правительства, которое будет представлять все афганские фракции, если они "разрешат другим жить в мире и согласии".

Отметим, в Афганистане формируют силы сопротивления "Талибана". Там находится вице-президент Афганистана Амирулла Салех. В отличие от президента Афганистана Ашрафа Гани, Салех не покинул страну, и в соответствии с конституцией стал исполняющим обязанности главы государства. Он опроверг слухи о том, что скрывается на территории соседнего Таджикистана и заверил, что будет и дальше противостоять талибам, которые захватили столицу страны и устанавливают в стране свои порядки.

Также к силам сопротивления активно вовлечен Ахмад Масуд-младший — сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, известного также как Панджшерский лев. Покойный Ахмад Шах Масуд был одним из самых влиятельных вождей антисоветского сопротивления в 1980-х годах. Позже благодаря ему "Талибану" не удалось захватить провинцию Панджшер. До сих пор она является единственным неподконтрольным талибам регионом Афганистана. Название Панджшер означает в переводе с языка дари "пять львов".

Амрула Салех — самопровозглашенный исполняющий обязанности президента Афганистана. Возглавляет силы сопротивления талибам

Ахмад Масуд-младший — сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда. Сейчас активно вовлечен в сил сопротивления талибам / скриншот с видео

К провинции стягивают подразделения афганской армии, отказались сдаваться талибам.

Amrullah Saleh, Vice President of Afghanistan and Ahmad Massoud, son of Ahmad Shah Massoud spotted in Panjshir.They are bringing all Anti-Taliban commanders together in Panjshir. This province is still free from Taliban. pic.twitter.com/bgb8hUdfwi — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

"Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся... Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам в родство духа или через прямую поддержку", — говорится в обращении Масуда.

Напомним, уже четвертые сутки столица Афганистана Кабул подконтрольный новому режиму движения "Талибан" . Президент Ашраф Гани убежал, а тысячи людей пытаются выехать из страны и штурмуют аэропорты. При власти талибов люди вынуждены будут отказаться от прежней жизни. Прежде всего это касается женщин, журналистов, интеллектуалов, музыкантов.

. Президент Ашраф Гани убежал, а тысячи людей пытаются выехать из страны и штурмуют аэропорты. При власти талибов люди вынуждены будут отказаться от прежней жизни. Прежде всего это касается женщин, журналистов, интеллектуалов, музыкантов. Ранее ТСН.ua рассказывал, что изменилось в Афганистане за первые дни после прихода талибов и как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин.

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