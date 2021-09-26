Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

В отличии от Узбекистана и Туркменистана, Таджикистан занимает в отношении "Талибана" достаточно резкую позицию.

Исполняющий обязанности заместителя главы сформированного боевиками "Талибана" правительства Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана.

Об это Барадар сказал в эфире телеканала Al-Jazeera.

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", — сообщил он.

Отметим, что в то время, как Узбекистан и Туркменистан ведут переговоры с талибами, Таджикистан занимает в отношении "Талибана" достаточно резкую позицию. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств. Душанбе беспокоит судьба этнических таджиков в Афганистане. Таджики составляют от 27 до 40% населения Афганистана.

Ранее МИД Таджикистана вручило ноту протеста послу Соединенных Штатов из-за скандального заявления Джо Байдена.

Новости мира: "Талибан" объявил новые правила обучения в Афганистане

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку