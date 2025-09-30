- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Талибы отключили Интернет в Афганистане: страна погрузилась в "цифровую тишину"
В Афганистане почти полностью прекратил работу Интернет — власти талибов отключили волоконно-оптические линии связи в нескольких провинциях, вызвав масштабную информационную изоляцию страны.
В Афганистане произошел масштабный сбой связи: талибы отключили Интернет в ряде регионов, объяснив это "борьбой с развратом". По данным мониторинговой организации NetBlocks , уровень подключения упал до 14% от обычного объема , что фактически означает полное отключение большинства цифровых сервисов.
Об этом пишет The Guardian.
Телефонная связь также частично недоступна, ведь мобильные операторы пользуются теми же волоконно-оптическими линиями. В провинции Бадахшан власти официально объявили о запрете на использование Интернета "через волокно", и решение назвали бессрочным.
Аналогичные ограничения были введены в провинциях Такхар, Кандагар, Гельманд, Нангархар и Урузган. Это уже привело к изоляции отдельных регионов, сделало невозможным работу журналистов, общественных активистов и международных гуманитарных структур.
До прихода талибов в Афганистан правительство инвестировало в развитие волоконной сети протяженностью более 9 000 км , которая должна была объединить страну в единую телекоммуникационную систему. Теперь она стала инструментом контроля.
Правозащитники заявляют, что "коммуникационное затмение" создает серьезную угрозу для прав человека и свободы слова. Они призывают международное сообщество оказывать давление на режим, чтобы восстановить доступ к интернету и обеспечить афганцам право на информацию.
