Талибы

В Афганистане произошел масштабный сбой связи: талибы отключили Интернет в ряде регионов, объяснив это "борьбой с развратом". По данным мониторинговой организации NetBlocks , уровень подключения упал до 14% от обычного объема , что фактически означает полное отключение большинства цифровых сервисов.

Об этом пишет The Guardian.

Телефонная связь также частично недоступна, ведь мобильные операторы пользуются теми же волоконно-оптическими линиями. В провинции Бадахшан власти официально объявили о запрете на использование Интернета "через волокно", и решение назвали бессрочным.

Аналогичные ограничения были введены в провинциях Такхар, Кандагар, Гельманд, Нангархар и Урузган. Это уже привело к изоляции отдельных регионов, сделало невозможным работу журналистов, общественных активистов и международных гуманитарных структур.

До прихода талибов в Афганистан правительство инвестировало в развитие волоконной сети протяженностью более 9 000 км , которая должна была объединить страну в единую телекоммуникационную систему. Теперь она стала инструментом контроля.

Правозащитники заявляют, что "коммуникационное затмение" создает серьезную угрозу для прав человека и свободы слова. Они призывают международное сообщество оказывать давление на режим, чтобы восстановить доступ к интернету и обеспечить афганцам право на информацию.

Напомним, ранее немецкая военная корка заявила, что глава Кремля Путин решил напасть на Украину после выхода войск США из Афганистана.