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Талибы отрезали афганскому солдату голову и сняли это на видео

Талибы отрезали афганскому солдату голову и сняли это на видео

mirror.co.uk

Считается, что жертва — афганский солдат, поскольку его форма темно-зеленая, подобная той, которую США предоставили армии Афганистана.

Группа боевиков "Талибана" отрезала голову афганскому солдату и сняла это на видео, выкрикивая "Алллаху Акбар" ( "Бог велик").

Об этом сообщает Mirror.

Шесть мужчин держали огнестрельное оружие, а другой сжимал два окровавленные ножи.

Считается, что жертва — афганский солдат, поскольку его форма темно-зеленая — подобная той, которую США предоставили армии Афганистана.

"Стреляйте в него! Он должен выглядеть расстрелянным!", — сказал главарь группировки в конце видео, указывая о своем намерении скрыть смерть солдата путем обезглавливания.

Видео вызывает значительные вопросы по поводу обещаний талибов международному сообществу, что они предложат амнистию бойцам правительственной армии.

Кадры из обезглавливанием появились на свет только через несколько дней после того, как боевики "Талибана" казнили Рохулла Азизи, брата Амруллы Салеха — бывшего первого вице-президента Афганистана и одного из руководителей афганского сопротивления талибам.

"Я хотел бы заверить международное сообщество, включая Соединенные Штаты, что никто не пострадает. Мы не хотим ни внутренних, ни внешних врагов", — заявлял несколько недель назад представитель "Талибана" Забихулла Моджахед.

Ранее "Талибан" запретил афганкам учиться с мужчинами.

Напомним

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