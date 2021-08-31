Талибы патрулируют Афганистан на вертолетах США: к одному из них был привязан человек

Талибы патрулируют Афганистан на вертолетах США: к одному из них был привязан человек

Поспешное отступление США оставило талибам оборудования на сумму 85 млрд долларов.

Боевики террористического движения "Талибан" начали патрулировать Кандагар на вертолетах вооруженных сил США "Черный ястреб" (Sikorsky UH-60 Black Hawk)

Соответствующие кадры появились в Сети.

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf — Talib Times (@TalibTimes) August 30, 2021

На видео видно человека, подвешенного за трос к вертолету. В ролике не ясно, жив ли этот человек, привязан или повешен он.

"Еще одна знаковая фотография, изображающая мир в новую эру террора. "Талибан" повесил человека, предположительно американского переводчика, на американском вертолете Blackhawk. Оставшиеся вертолеты США теперь будут использоваться в Афганистане таким образом", — заявил индийский телеведущий Судхир Чаудхари.

Вскоре появились фото вертолета, захваченного талибами, над городом Герат.

The helicopters in Herat.

Our Airforce is securing and Patrolling the Herat city.



Follow me ➡ @TalibTimes pic.twitter.com/PQVUAihDt2 — Talib Times (@TalibTimes) August 31, 2021

Белый дом заявил, что у него еще нет "полной картины" военного имущества, захваченного талибами.

В последние дни появилось много сообщений, где говорилось, что военная техника, принадлежавшая американским и афганским войскам, теперь в руках талибов. В Сети предполагают, что в руки боевиков попали попали самолеты, вертолеты, артиллерийские установки, стрелковое оружие, боеприпасы и высокотехническое оборудование.

Конгрессмен Джим Бэнкс, бывший офицер отдела военных продаж, заявил, что поспешное отступление США оставило талибам оборудования на сумму 85 млрд долларов.

"Сейчас у талибов больше вертолетов" Черный ястреб", чем в 85 процентах стран мира", — заявил он в комментарии Іndependent.

Ранее сообщалось, что военные США перед выходом из Афганистана вывели из строя брошенную технику и противоракетную систему.

Напомним, что Пентагон опубликовал фото, как последний американский военный садится на самолет, который покинул Афганистан. Это генерал-майор Крис Донахью.

Новости мира: миссия США в Афганистане закончилась – что теперь там творится

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку