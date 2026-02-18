Талибы полностью запретили искусство в Афганистане: сожжены сотни музыкальных инструментов

Талибан сжигает музыкальные инструменты по всей стране

Реклама

Власти двух афганских провинций Парван и Лагман отчитались об уничтожении около 600 музыкальных инструментов, конфискованных талибами у местного населения во время рейдов «полиции морали».

Об этом сообщает издание Afghanistan International со ссылкой на подконтрольное талибам национальное телевидение.

Что пошло в огонь

По словам чиновника по морали в провинции Парван Абдулы Моджибы Ханафи, только в его регионе было сожжено около 500 единиц. Среди уничтоженного – гармониумы, табла (традиционные барабаны), томбаки, дафы, а также громкоговорители и другое аудиооборудование.

Реклама

Еще более 100 инструментов были уничтожены в соседнем Лагмане. Специальный комитет талибов организовал это как публичную акцию сожжения.

Тотальный запрет искусства

Режим, захвативший власть в августе 2021 года, не ограничивается рейдами. За четыре года правления талибы:

запретили производство и прослушивание музыки.

задержали десятки человек по обвинению в создании или трансляции песен.

предупредили владельцев гостиниц о недопустимости музыки на свадьбах и социальных собраниях.

изъяли факультеты изобразительного искусства из системы образования.

Талибы считают музыку и перформансы "запретными" (харам), продолжая политику культурной изоляции страны.

Напомним, в Афганистане талибы ввели систему «исправления» для женщин , которых мужчины считают непослушными. По словам местных жителей, в провинции Кандагар представители так называемой «полиции морали» талибов поручают мужчинам выдавать женщин, которые им «не подчиняются».