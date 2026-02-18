- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 1 мин
Талибы полностью запретили искусство в Афганистане: сожжены сотни музыкальных инструментов
Власти «Талибана» продолжают жесткую «зачистку» культурного пространства Афганистана. На этот раз в огонь пошли сотни национальных инструментов, собранных полицией морали в течение года, а сама музыка объявлена вне закона.
Власти двух афганских провинций Парван и Лагман отчитались об уничтожении около 600 музыкальных инструментов, конфискованных талибами у местного населения во время рейдов «полиции морали».
Об этом сообщает издание Afghanistan International со ссылкой на подконтрольное талибам национальное телевидение.
Что пошло в огонь
По словам чиновника по морали в провинции Парван Абдулы Моджибы Ханафи, только в его регионе было сожжено около 500 единиц. Среди уничтоженного – гармониумы, табла (традиционные барабаны), томбаки, дафы, а также громкоговорители и другое аудиооборудование.
Еще более 100 инструментов были уничтожены в соседнем Лагмане. Специальный комитет талибов организовал это как публичную акцию сожжения.
Тотальный запрет искусства
Режим, захвативший власть в августе 2021 года, не ограничивается рейдами. За четыре года правления талибы:
запретили производство и прослушивание музыки.
задержали десятки человек по обвинению в создании или трансляции песен.
предупредили владельцев гостиниц о недопустимости музыки на свадьбах и социальных собраниях.
изъяли факультеты изобразительного искусства из системы образования.
Талибы считают музыку и перформансы "запретными" (харам), продолжая политику культурной изоляции страны.
Напомним, в Афганистане талибы ввели систему «исправления» для женщин , которых мужчины считают непослушными. По словам местных жителей, в провинции Кандагар представители так называемой «полиции морали» талибов поручают мужчинам выдавать женщин, которые им «не подчиняются».