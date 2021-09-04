Талибы применили слезоточивый газ против женщин на акции протеста в Кабуле : видео

Вооруженные боевики движения "Талибан" не пропустили демонстрацию активисток к президентскому дворцу.

В столице Афганистана, захваченного радикальным исламистским движением "Талибан", демонстрацию женщин, которые отстаивают свои права, в частности, на участие в правительстве страны, не пропустили к президентскому дворцу. Вооруженные талибы перекрыли дорогу манифестации и применили слезоточивый газ против активисток.

Об этом сообщил местный телеканал Tolo News, опубликовав видео с акции протеста.

Афганские женщины, которые вышли на демонстрацию в Кабуле, обратились к талибам и международному сообществу с просьбой уважать их политические, социальные и экономические права, в частности работать, учиться и выходить из дома без сопровождения мужчины из своей семьи (такие запреты действовали во время предыдущего провозглашения Исламского эмирата Афганистан с 1996 по 2001 год.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA — TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021

Женщины-активистки также требуют представительства в новом правительстве Афганистана. Чтобы выразить это требование, они отправились к президентскому дворцу в Кабуле. Однако, путь им преградили вооруженные боевики "Талибана". По словам участников демонстраций, против тех, кто пытался пройти, был применен слезоточивый газ.

Напомним, что приход к власти террористической группировки "Талибан" в Афганистане вызывает ужас у местных жителей, особенно женщин. Многие женщины и девушки вынуждены бросать свои семьи и бежать с захваченных талибами населенных пунктов.

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