Талибы провели "парад победы": демонстрировали пояса смертников-шахидов и американское оружие

Видеоролик с "парадом оружия" исламисты транслировали по государственному телевидению Афганистана.

Движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, продемонстрировало на государственном телевидении пропагандистский видеоролик парада, во время которого перед трибуной прошла колонна техники с американским оружием, различными видами бомб и поясами смертников-шахидов. В ролике также были кадры с демонстрацией трюков боевых искусств и навыков использования огнестрельного оружия.

Как сообщает в пятницу, 3 сентября, издание Daily Mail, таким образом талибы праздновали победу над Западом.

Также читайте Талибы патрулируют Афганистан на вертолетах США: к одному из них был привязан человек

На опубликованных видеоматериалах зафиксировано ходу вооруженных бойцов, которые шли с флагом Исламского Эмирата. Вслед за ними передвигались разные автомобили, которые буксировали оружие американского производства и бомбы. На бортах автомобилей и грузовиков, проезжающих парадом, были наклейки с объяснением, что это за оружие. Среди взрывных устройств были, в частности, пояса смертников-шахидов и автомобильные бомбы.

На опубликованных кадрах были также бойцы, которые ломали доски в прыжке ногами, разбивали керамические тарелки ударами кулаков и инсценировали сцены боев каратэ. Бойцы были одеты в черные балаклавы и камуфляж.

Также в видеоролике была демонстрация навыков владения огнестрельным оружием.

Напомним, лидер радикального исламистского движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзаде стал верховным руководителем Афганистана. Талибы завершают формирование нового правительства в стране.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку