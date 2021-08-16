Талибы с ружьем проникли в парламент Афганистана и сняли флаг страны

Боевики уселись на креслах в зале, где проходили заседания парламентариев.
Боевики исламистского движения "Талибан" проникли в здание парламента Афганистана, таким образом взяв его под свой контроль.
Появились кадры, как боевики с ружьем умостились внутри пустого зала заседаний. Один из них демонстративно снял флаг Афганистана.
History: Taliban inside of Afghanistan's Parliament House. pic.twitter.com/cuLWdjcxBH— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021
Taliban at Afghanistan's parliament. pic.twitter.com/PZVbmj86c7— Syrian Girl (@Partisangirl) August 16, 2021
Напомним:
- Сотни людей ворвались в терминал аэропорта, пытаясь убежать с афганской столицы после того, как исламистское движение "Талибан" захватило Кабул. По крайней мере 5 человек погибли. От пуль или в давке — неизвестно.
- Между тем Великобритания уже направила дополнительные силы для защиты аэропорта и помощь для эвакуации своих граждан. В Минобороны США также заявляют о переброске тысячи американских военных в кабульского аэропорта. Реакция мира на захват Афганистана — в нашем материале.