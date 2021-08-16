Талибы с ружьем проникли в парламент Афганистана и сняли флаг страны

Талибы с ружьем проникли в парламент Афганистана и сняли флаг страны

Боевики уселись на креслах в зале, где проходили заседания парламентариев.

Боевики исламистского движения "Талибан" проникли в здание парламента Афганистана, таким образом взяв его под свой контроль.

Появились кадры, как боевики с ружьем умостились внутри пустого зала заседаний. Один из них демонстративно снял флаг Афганистана.

History: Taliban inside of Afghanistan's Parliament House. pic.twitter.com/cuLWdjcxBH — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

Напомним:

Сотни людей ворвались в терминал аэропорта, пытаясь убежать с афганской столицы после того, как исламистское движение "Талибан" захватило Кабул. По крайней мере 5 человек погибли. От пуль или в давке — неизвестно.

пытаясь убежать с афганской столицы после того, как исламистское движение "Талибан" захватило Кабул. По крайней мере 5 человек погибли. От пуль или в давке — неизвестно. Между тем Великобритания уже направила дополнительные силы для защиты аэропорта и помощь для эвакуации своих граждан. В Минобороны США также заявляют о переброске тысячи американских военных в кабульского аэропорта. Реакция мира на захват Афганистана — в нашем материале.

Новости мира: исламистское движение Талибан зашел в столицу Афганистана

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