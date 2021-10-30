Талибы требуют от богатых стран выдать им обещанный миллиард долларов

Потребность в деньгах появилась с наступлением зимы.

Представители террористического движения "Талибан" требуют от межанродного сообщества выделить им один миллиард долларов.

Об этом заявил в Twitter сообщил представитель движения Сухейль Шахин.

По словам члена политического блока талибов, потребность в деньгах появилась с наступлением зимы. По его мнению, международное сообщество должно действовать как можно скорее, чтобы выполнить свое обязательство о предоставлении одного миллиарда евро помощи Афганистану.

Шахин отметил, что деньги направят на помощь нуждающимся и перемещенным семьям. Он также призвал США разморозить 10 млрд долларов, являющихся активами Центрального банка Афганистана.

Напомним, 15 августа спикер политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабула, а перед этим захватили ряд стратегических и крупнейших городов страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа скрылся из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гани пообещал вернуться.

Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Спикер "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

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