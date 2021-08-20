Талибы убили родственника журналиста DW: семья медийщика вынуждена скрываться от преследователей

Судя по всему, "Талибан" целенаправленно ищет журналистов. В Кабуле и провинциях боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников медиакомпании.
На западе Афганистана боевики радикального исламистского движения "Талибан" убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста DW. DW вместе с другими немецкими СМИ в открытом письме призвал правительство ФРГ подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане для немецких изданий, а также членов их семей.
Об этом сообщило руководство медиакомпании.
По его данным, "Талибан" искал журналиста, который сейчас уже находится в Германии. Как сообщила компания, другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться от преследователей.
Генеральный директор DW Петер Лимбурґ осудил это преступление и призвал правительство Германии к решительным действиям. "Убийство родственника одного из наших сотрудников "Талибаном" показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане сейчас", — сказал он.
Напомним:
- Талибы, захватившие Афганистан, начали охоту на афганцев, которые сотрудничали с НАТО и предыдущим правительством. Особенно это касается военных, полицейских и следователей прежней власти.
- Еще месяц назад Госдепартамент США был предупрежден о том, что "Талибан" имеет все возможности для захвата власти в Кабуле на фоне вывода американских войск из Афганистана.
- Сейчас в аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, которые ждут эвакуации. Среди готовых к ней — граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран.