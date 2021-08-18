Талибы убили женщину за то, что вышла на улицу без паранджи

Талибы убили женщину за то, что вышла на улицу без паранджи

В Сети появились фото, как тело женщины лежит в луже крови, а члены ее семьи плачут у него.

Боевики "Талибана" пообещали не нарушать права женщин и в тот же день застрелили женщину за то, что она не носила паранджу на улице.

Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел 17 августа в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. В Сети появились фото, как тело женщины лежит в луже крови, а члены ее семьи плачут у него.

foxnews.com

Убийство произошло на фоне первой пресс-конференции талибов, где их представитель Забихулла Моджахед заявил, что боевики будут уважать права женщин в рамках законов шариата и заверил, что насилия не будет.

По словам журналистов издания, талибы установили пропускные пункты по всему Кабулу и бьют граждан, которые пытаются добраться до аэропорта и покинуть страну.

"Были дети, женщины, младенцы, старые женщины, они едва могли ходить. В конце концов, я подумал, что там примерно 10 тыс. или более 10 тыс. людей, и они бежали в аэропорт. Талибы избивали людей, а люди прыгали с забора", — рассказал бывший подрядчик афганского Государственного департамента.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что изменилось в Афганистане за первые дни после прихода талибов.

Напомним, как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин.

Захват Афганистана: как талибы заставили людей бежать из страны

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