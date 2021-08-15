"Талибы убьют всю мою семью": афганец, работавший переводчиком на военных США, рассказал о ситуации в стране

"Талибы убьют всю мою семью": афганец, работавший переводчиком на военных США, рассказал о ситуации в стране

Семья вынуждена скрываться от боевиков "Талибана".

Житель Афганистана, который работал переводчиком для Корпуса морской пехоты США, Хаджи рассказал, что талибы убьют его и всю его семью. Мужчина утверждает, что он и его жена из-за постоянного страха не могут спокойно спать.

Об этом пишет CNN.

Хаджи рассказал, что они с семьей постоянно находятся у себя дома. Когда же женщина слышит какие-то шаги, то сразу прячет детей, а потом смотрит, кто идет.

Опасность, которой подвергаются Хаджи и его семья, растет с каждым днем, поскольку талибы захватывают все новые территории по всей стране. При этом мужчина так и не смог получить американскую визу, несмотря на поддержку морских пехотинцев США.

Хаджи был тем, кого можно назвать "боевым переводчиком". Он служил в провинции Гильменд, жил и патрулировал вместе с морскими пехотинцами и армией США, перекладывал, когда они осматривали машины, разговаривали с местными жителями и допрашивали подозреваемых членов "Талибана".

Теперь он и его семья скрываются в течение пяти лет, опасаясь за свою жизнь.

Другие переводчики рассказали журналистам, что их жизнь по-прежнему находится под угрозой, поскольку повстанцы совершают акты мести после вывода войск США из Афганистана, который, как ожидается, завершится до конца августа.

Напомним, боевики "Талибана" окружили Кабул. По сообщению Al-Arabiya, сегодня, 15 августа, может произойти передача власти.

Как сообщалось, 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине. На утро воскресенья Кабул оставался единственным крупным город страны под контролем правительства. Накануне они взяли под контроль Мазари-э-Шариф — четвёртый по величине город Афганистана, в котором проживает более 427 тыс. человек.

Между тем в ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Минимум 241 000 человек пришлось покинуть свои дома из-за боев. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

Также приход к власти террористической группировки "Талибан" в Афганистане, которое стремительно захватывает власть в регионах страны, вызывает ужас у местных жителей, особенно женщин. Многие женщины и девушки вынуждены бросать свои семьи и бежать с захваченных талибами населенных пунктов.

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