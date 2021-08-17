Талибы в Кабуле с оружием в руках ездят на детских машинках и катаются на каруселях (видео)

Талибы после захвата Кабула устроили себе развлечения.

В Сети появились кадры того, как талибы после захвата столицы Афганистана Кабу ла, ездят на детских машинках на ярмарке с автоматами на коленях.

Об этом пишет Metro.

На другом видео видно, как боевики смеются после того, как опробовали гири и тренажеры в спортзале. Террористов также зафиксировали на каруселях.

В то же время издание пишет, что п ока одни боевики наслаждались, другие талибы ходили по домам в поисках тех люд ей, которых могут преследовать и даже убить. Сообщается, что "Талибан" якобы нацелен на детей в возрасте от 12 лет, которых хотят использовать для сексуального рабства. Есть информация, что местным лидерам было приказано составить списки девочек от 12 лет и вдов до 45 лет, чтобы боевики могли выдать их замуж.

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Во времена предыдущего правительства под руководством "Талибана", женщины жили в ущемлении, им было запрещено получать образование. в основном они ограничивались своим домом. Были сообщения о том, что женщин брали за сексуальных рабов и жестоко насиловали их.

Как сообщалось, женщины в Афганистане начали бояться за свою жизнь из-за талибов, которые обозначают яркими красками двери активисток, чтобы отметить их для будущих наказаний. Также женщин-ведущих снимают с эфиров после того, как страна упала под контроль "Талибана".

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Захват Афганистана: как талибы заставили людей бежать из страны

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