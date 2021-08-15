Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Талибы" входят в столицу Афганистана: правительство договаривается о мирной передачи власти

"Талибы" входят в столицу Афганистана: правительство договаривается о мирной передачи власти

Associated Press

Боевики дадут покинуть город всем желающим.

Боевики движения "Талибан" начали входить в столицу Афганистана Кабул сразу со всех сторон.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Афганистана.

По словам чиновников, боевых действий не было. Боевики "Талибана" находятся в районах Калакан, Карабах и Пагман. Отмечается, что "талибы" якобы приказали бойцам воздержаться от насилия и не делать беспорядков. Кроме того, говорят о коридоре для тех, кто захочет покинуть территорию столицы.

Сейчас президент Афганистана Ашраф Гани проводит переговоры с талибами в президентском дворце, сообщила "Аль Арабия". По версии издания, Гани может уйти в отставку уже сегодня. Ранее он якобы вел переговоры с США и ООН.

В свою очередь, министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатари Мирзаквал сообщал, что столицу передадут талибам. В своем видеообращений он заверил, что боевики не будут нападать на город. "Население не должно бояться, город Кабул не подвергается нападению, и передача будет происходить мирно, — заявил глава МВД.

Солид заметить, что ранее "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине. Утром 15 августа Кабул оставался единственным крупным город страны под контролем правительства.

Как сообщалось, представители движения "Талибан" сейчас контролируют около 90% территории Афганистана. По информации СМИ, сегодня правительственные войска контролируют только Кабул и одноименную провинцию.

Между тем в ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Минимум 241 000 человек пришлось покинуть свои дома из-за боев. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

Новости мира: о чем удалось договориться с талибами в столице Катара и что происходит в Афганистане

Новости мира: о чем удалось договориться с талибами в столице Катара и что происходит в Афганистане
Следующая публикация