"Талибы" входят в столицу Афганистана: правительство договаривается о мирной передачи власти

Боевики дадут покинуть город всем желающим.

Боевики движения "Талибан" начали входить в столицу Афганистана Кабул сразу со всех сторон.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Афганистана.

По словам чиновников, боевых действий не было. Боевики "Талибана" находятся в районах Калакан, Карабах и Пагман. Отмечается, что "талибы" якобы приказали бойцам воздержаться от насилия и не делать беспорядков. Кроме того, говорят о коридоре для тех, кто захочет покинуть территорию столицы.

The British Home Office has said officials are working to protect British nationals in Afghanistan.



They are also helping former staff who worked for the British embassy as well as other people eligible to travel to the UK from Afghanistan.



Latest: https://t.co/w2hGBqimAc pic.twitter.com/xMDT86uDL3 — Sky News (@SkyNews) August 15, 2021

Сейчас президент Афганистана Ашраф Гани проводит переговоры с талибами в президентском дворце, сообщила "Аль Арабия". По версии издания, Гани может уйти в отставку уже сегодня. Ранее он якобы вел переговоры с США и ООН.

В свою очередь, министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатари Мирзаквал сообщал, что столицу передадут талибам. В своем видеообращений он заверил, что боевики не будут нападать на город. "Население не должно бояться, город Кабул не подвергается нападению, и передача будет происходить мирно, — заявил глава МВД.

عبدالستار میرزکوال, سرپرست وزارت امور داخله, می گوید که بر شهر کابل حمله نخواهد شد و انتقال به شکل مسالمت آمیز صورت خواهد گرفت.



او می گوید که امنیت کابل مسوولیت نیروهای امنیتی است. pic.twitter.com/Ldxr8cjejV — TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021

Солид заметить, что ранее "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине. Утром 15 августа Кабул оставался единственным крупным город страны под контролем правительства.

Как сообщалось, представители движения "Талибан" сейчас контролируют около 90% территории Афганистана. По информации СМИ, сегодня правительственные войска контролируют только Кабул и одноименную провинцию.

Между тем в ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Минимум 241 000 человек пришлось покинуть свои дома из-за боев. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

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