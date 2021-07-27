Талибы взорвали опоры линии электропередач в провинции: столица Афганистана обесточена

Свое электричество Афганистан не имеет, электроэнергию в страну импортируют из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Боевики исламистского движения "Талибан" взорвали опоры линии электропередач (ЛЭП) в афганской провинции Баглан, оставив Кабул и прилегающие к нему провинции без света.

Об этом 27 июля сообщила афганская национальная энергетическая компания "Брешна", передает российский "Интерфакс".

"Подача импортируемой электроэнергии в Кабул и ряд провинций была отключена в связи с повреждением опор линии электропередачи на территории населенного пункта Келагай провинции Баглан. Технический персонал компании пытается решить проблему и повторно подключить электричество в столицу и этим провинциям по мере улучшения ситуации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Афганистан покрывает потребность в электроэнергии за счет импорта из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Боевики террористических организаций часто прибегают к подрыву опор линий электропередачи во время боевых столкновений, продолжаются. Своего электричества Афганистан не имеет. Потребность в электроэнергии страна покрывает за счет импорта из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

По данным пресс-центра афганской национальной армии, за сутки в стране ликвидированы 187 талибов. Активные боевые действия в течение суток проходили на территории провинций Кунар, Логар, Газни, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа.

Отметим, 23 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что талибы — "люди со здравым смыслом" и призвал афганское правительство как можно скорее начать переговоры с "Талибаном".

"Они (талибы. — Ред.) очень четко заявили, что не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ, и они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства", — сказал Лавров.

Напомним:

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из афганской территории.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.

Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

С момента, когда президент США Джо Байден принял решение вывести войска, Пентагон, чтобы вывезти военные грузы, совершил эквивалент примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Более 17 тысяч единиц военного имущества были переданы Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения. США также передали Минобороны Афганистана семь объектов.

США выводят свои войска, а талибы захватывают Афганистан – "Секретные материалы"

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