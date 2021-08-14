Талибы захватили уже 19 админцентров в Афганистане и двигаются к столице

Талибы захватили уже 19 админцентров в Афганистане и двигаются к столице

Страны ЕС и США срочно вывозят своих дипломатов.

Наступление талибов продолжается — исламисты захватили уже 19 административных центров в Афганистане и продвигаются в направлении столицы.

Об этом 14 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Практически без сопротивления талибы заняли город Пули-Алам, что в 70 километрах от Кабула.

Накануне под контроль боевиков перешел Кандагар — второй по величине город Афганистана.

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В соцсетях сторонники Талибана публикуют многочисленные военные трофеи, захваченные на военных базах, которые оставили афганские правительственные силы.

Страны ЕС и США срочно вывозят своих дипломатов. А работникам американского посольства, по данным CNN, приказали уничтожить все конфиденциальные материалы.

Боевики Талибана пошли в наступление после того, как Соединенные Штаты и их союзники объявили о завершении военной миссии в Афганистане. Полностью американцы выведут свои войска до конца августа.

Раньше генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой.

Новости мира: исламисты захватили уже 19 административных центров в Афганистане

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