Талибы захватили уже 19 админцентров в Афганистане и двигаются к столице

Страны ЕС и США срочно вывозят своих дипломатов.
Наступление талибов продолжается — исламисты захватили уже 19 административных центров в Афганистане и продвигаются в направлении столицы.
Об этом 14 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.
Практически без сопротивления талибы заняли город Пули-Алам, что в 70 километрах от Кабула.
Накануне под контроль боевиков перешел Кандагар — второй по величине город Афганистана.
В соцсетях сторонники Талибана публикуют многочисленные военные трофеи, захваченные на военных базах, которые оставили афганские правительственные силы.
Страны ЕС и США срочно вывозят своих дипломатов. А работникам американского посольства, по данным CNN, приказали уничтожить все конфиденциальные материалы.
Боевики Талибана пошли в наступление после того, как Соединенные Штаты и их союзники объявили о завершении военной миссии в Афганистане. Полностью американцы выведут свои войска до конца августа.
Раньше генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой.