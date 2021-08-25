Талибы запретили афганским женщинам ходить на работу и приказали оставаться дома

Талибы запретили афганским женщинам ходить на работу и приказали оставаться дома

Представитель "Талибана" подчеркнул, что любые ограничения относительно положения афганских женщин будут кратковременными.

Афганские женщины, которые работают, должны оставаться дома, пока не создадут условия для их безопасности.

Об этом заявил журналистам представитель талибов, сообщает в среду, 25 августа, BBC News Украина.

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"Это очень временная процедура", — сказал представитель Забихулла Муджахид.

Представитель "Талибана" подчеркнул, что любые ограничения относительно положения афганских женщин будут кратковременными.

"Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с женщинами", — сказал Муджахид. "Пока мы не обеспечим полную безопасность ... просим женщин оставаться дома", — добавил он.

Напомним:

Движение "Талибан", которое внедряло строгую версию исламского законодательства, когда руководило Афганистаном до 2001 года, более недели назад вернуло полный контроль над страной.

Во время первой с момента захвата власти в стране пресс-конференции, которую представители "Талибана" провели в Кабуле, пресс-секретарь группировки заявил, что права женщин будут уважать согласно исламского законодательства — шариата. По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи женами не будет обязательным, достаточно только платка.

согласно исламского законодательства — шариата. По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи женами не будет обязательным, достаточно только платка. На самом деле в стране уже начались репрессии: ведущих новостей снимают с эфиров, а двери домов активисток и других влиятельных девушек обозначают краской для будущих наказаний.

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