Талибы заявили, что взяли под контроль важный стратегический пункт на границе с Пакистаном

Талибы заявили, что взяли под контроль важный стратегический пункт на границе с Пакистаном

США вывели из Афганистана уже 95% своих войск.

Радикальное движение "Талибан" заявляет, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном.

Об этом в среду 14 июля, сообщает AFP.

Следует отметить, что пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли, и теперь он находится под контролем талибов.

Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США, которое обнародовали во вторник, 13 июля.

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Отмечается, что с момента, когда президент США Джо Байден принял решение вывести войска, Пентагон, чтобы вывезти военные грузы, совершил эквивалент примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17

Более 17 тысяч единиц военного имущества были переданы Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения.

США также передали Минобороны Афганистана семь объектов.

Кроме того, накануне командующий сил США в Афганистане генерал Остин Миллер сложил с себя полномочия.

Напомним:

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из афганской территории.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 8 5% территории Афганистана.

"Талибан" угрожает Турции "джихадом", если ее военные не уберутся из страны. Боевики заверили, что рассматривают пребывания войск любой страны в Афганистане "под каким бы то ни было предлогом как оккупацию".

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