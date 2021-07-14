Талибы заявили, что взяли под контроль важный стратегический пункт на границе с Пакистаном

США вывели из Афганистана уже 95% своих войск.
Радикальное движение "Талибан" заявляет, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном.
Об этом в среду 14 июля, сообщает AFP.
Следует отметить, что пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли, и теперь он находится под контролем талибов.
Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США, которое обнародовали во вторник, 13 июля.
Отмечается, что с момента, когда президент США Джо Байден принял решение вывести войска, Пентагон, чтобы вывезти военные грузы, совершил эквивалент примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17
Более 17 тысяч единиц военного имущества были переданы Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения.
США также передали Минобороны Афганистана семь объектов.
Кроме того, накануне командующий сил США в Афганистане генерал Остин Миллер сложил с себя полномочия.
Напомним:
- Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из афганской территории.
- Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.
- "Талибан" угрожает Турции "джихадом", если ее военные не уберутся из страны. Боевики заверили, что рассматривают пребывания войск любой страны в Афганистане "под каким бы то ни было предлогом как оккупацию".