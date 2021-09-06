Талибы заявили о полном захвате Панджшер и подняли свой флаг над зданием офиса губернатора

Талибы заявили о полном захвате Панджшер и подняли свой флаг над зданием офиса губернатора

Талибы заверили жителей Панджшер, что не будут их притеснять.

Последняя афганская провинция, которая сопротивлялась — Панджшер — полностью перешла под контроль "Талибана".

Об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид в понедельник, 6 сентября, сообщают РИА Новости.

"Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачена ... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата", — заявил Муджахид.

Он добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие сбежали.

По информации афганского агентства Asvaka, талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшер.

Напомним:

Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти погиб в Панджшере. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Обстоятельства его гибели не раскрываются. Также одного из ключевых командиров движения "Талибан" Мавлави Фасихуддина (более известный как Мавлави Махдум — ред.) убили в провинции Панджшер, сообщили представители Фронта национального сопротивления в Афганистане.

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