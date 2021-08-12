Талибы заявили о захвате второго по величине города в Афганистане

Талибы заявили о захвате второго по величине города в Афганистане

В соцсетях появились ролики с бойцами "Талибана" на улицах Кандагара.

Боевики "Талибана" заявили, что захватили Кандагар — второй по величине город Афганистана.

Об этом сообщает издание Il Messaggero.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако в соцсетях появились ролики с бойцами "Талибана" на улицах города.

کندهار د بشپړې فتحې په حال کې.

مجاهدين د شهيدانو چوک ته را ورسيدل. الحمدلله والمنة pic.twitter.com/EFCG4eDGFm — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021

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Как сообщает ВВС, сегодня бои шли в другом крупном городе, Герате, который уже несколько дней находится на осадном положении. Также талибы захватили большую часть города Газни. Правительственные силы контролируют только полицейскую базу на окраине Газни.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

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